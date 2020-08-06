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РИА Новости

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".В источнике
Александр Лукашенко
Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора.
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