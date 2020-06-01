Политика
News.ruЛукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет
Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. В ближайшее время лидер Белоруссии назначит и. о. премьер-министра страны. События на Майдане привели к смене власти на Украине.
Читать в источнике
Оценить376
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей
Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 12:07
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Здоровье
Сколько мороженого можно есть в день
Российские врачи рассказали, сколько мороженого человеку можно есть в день.
ГлавУфа 12:05
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Политика
Сергей Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Вечерняя Москва 13:09
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции
«Полковник Валерий Саржин назначен на пост начальника УМВД России по Смоленской области», - информирует телеканал.
Рабочий путь (г. Смоленск) 10:47
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Здоровье
54 случая заражения коронавирусом выявили в Оренбуржье за сутки
На 1 июня в Оренбургской области зарегистрированы 1 979 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 54 выявили за последние сутки.
1743.ru 07:02
Футбол
Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель
Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
Российская газета 13:25
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки.
Picsnews.net 02:36
Политика
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.
РИА Новости 09:43
Игры
Ранние отзывы о The Last of Us 2: улучшили почти все, что было в оригинале
1 июня спало эмбарго на ранние превью The Last of Us 2: журналисты, получившие игру неделей ранее, смогли рассказать о впечатлениях на основе 2 часов финальной версии игры.
Cyber.sports.ru 14:01
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Политика
Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом
Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.
Пятый канал 12:22
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06