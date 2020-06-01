Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. В ближайшее время лидер Белоруссии назначит и. о. премьер-министра страны. События на Майдане привели к смене власти на Украине.

Лукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет

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