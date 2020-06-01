Политика

News.ruNews.ruЛукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. В ближайшее время лидер Белоруссии назначит и. о. премьер-министра страны. События на Майдане привели к смене власти на Украине.
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Лукашенко заявил о желании «ветродуев» устроить «майданчик» в Белоруссии

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Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Lenta.ru05:29

Лукашенко погрозил белорусским «майданутым»: Переворота не будет

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Лукашенко заявил, что не допустит «майданов» в период выборов президента

РИА Новости05:37

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Газета.Ru05:35

Лукашенко заявил, что «майданов» в Белоруссии на президентских выборах не будет

ТАСС06:04

«Цели ясны: устроить нам майданчик». Лукашенко догадался, зачем в Белоруссии орудуют «отдельные ветродуи»

Фонтанка.Ру05:24
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Лукашенко о майданах в Беларуси: «Их не будет! Всех «майданутых» хочу предупредить!»

КП - Беларусь05:20
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Политика

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Происшествия

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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Политика

Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции

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54 случая заражения коронавирусом выявили в Оренбуржье за сутки

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Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
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РИА Новости 10:31
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Энергетика

Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
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Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры

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В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

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