Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции
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По мнению Лукашенко, беспорядки в Белоруссии организованы извне, а «одна из линий кукловодов — Чехия»; к протестам также причастны люди из России, Польши и с Украины. Ситуацию он назвал не катастрофической, но весьма опасной.В источнике
Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.
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Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось
Комсомольская правда05:48