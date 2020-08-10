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Говорит Москва
Говорит Москва

Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции

По мнению Лукашенко, беспорядки в Белоруссии организованы извне, а «одна из линий кукловодов — Чехия»; к протестам также причастны люди из России, Польши и с Украины. Ситуацию он назвал не катастрофической, но весьма опасной.В источнике
Александр Лукашенко
Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.
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Фонтанка.Ру

«Чего теперь рыдать и плакать?» Лукашенко одобрил разгон протестующих и пообещал, что может быть и хуже

Фонтанка.Ру06:11
RT на русском

Лукашенко отреагировал на протесты в Белоруссии

RT на русском05:46
РЕН ТВ

Лукашенко о протестах: Майдана в Белоруссии не будет

РЕН ТВ06:00
Lenta.ru

Лукашенко пообещал ответить майдану

Lenta.ru05:55
Говорит Москва

Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции

Говорит Москва05:52
Комсомольская правда

Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось

Комсомольская правда05:48
Царьград

«Страну разорвать не позволим»: Лукашенко раскрыл кукловодов минского майдана

Царьград06:05

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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UfacityNews.ru07:05
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Коммерсантъвчера в 11:59
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