Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить "майданов" в стране. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, такое заявление он сделал на встрече с председателем Комитета государственной безопасности страны Валерием Вакульчиком.

Лукашенко пообещал не допустить «майданов» в Белоруссии

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