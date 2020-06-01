Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЛукашенко пообещал не допустить «майданов» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить "майданов" в стране. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, такое заявление он сделал на встрече с председателем Комитета государственной безопасности страны Валерием Вакульчиком.
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Лукашенко о майданах в Беларуси: «Их не будет! Всех «майданутых» хочу предупредить!»

КП - Беларусь05:20
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Число случаев заражения коронавирусом превысило шесть миллионов

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