Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть. Светлана Тихановская - далеко не единственный непривычный для белорусского избирателя кандидат.
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с чего всё началось
"Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что "майданов" в Беларуси не будет", - сказал Лукашенко на встрече с председателем КГБ Белоруссии Валерием Вакульчиком в понедельник, сообщает агентство БелТА
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