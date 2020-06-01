с чего всё началось

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть. Светлана Тихановская - далеко не единственный непривычный для белорусского избирателя кандидат.

Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

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