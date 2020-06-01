Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА. Лукашенко назвал государственную безопасность основой основ.
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Белорусский депутат-националист раскрыл «вестников гражданской войны»

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Лукашенко заявил о желании «ветродуев» устроить «майданчик» в Белоруссии

РБК07:13

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Lenta.ru05:29

Лукашенко заявил, что не допустит «майданов» в период выборов президента

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Газета.Ru05:35

Лукашенко заявил, что «майданов» в Белоруссии на президентских выборах не будет

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«Цели ясны: устроить нам майданчик». Лукашенко догадался, зачем в Белоруссии орудуют «отдельные ветродуи»

Фонтанка.Ру05:24
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Лукашенко о майданах в Беларуси: «Их не будет! Всех «майданутых» хочу предупредить!»

КП - Беларусь05:20
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
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Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

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Экономика

Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня

Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят.
РИА Новости 01:00
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Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 16:58
Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
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Политика

Трамп призвал посадить протестующих на десять лет

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия.
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
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Музыка

Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
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Экономика

Банк «Форштадт» запустил «Летний» вклад

Банк "Форштадт" ввел вклад "Летний".
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Политика

Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Газета.Ru 16:51
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Общество

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

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Интерфакс 16:10
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Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
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Армия и оружие

В столицу Соединенных Штатов вошли войска

В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета 18:26
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Авто

Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования

Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит.
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РПЦ поддержала инициативу детского омбудсмена о сокращении абортов

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ряд мер о профилактике абортов.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
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Игры

Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз

Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
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Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
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Общество

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
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Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

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Футбол

ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе

Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
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Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
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Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом

Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь.
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