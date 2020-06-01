Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА. Лукашенко назвал государственную безопасность основой основ.

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

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