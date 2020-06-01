Политика
Lenta.ruЛукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА. Лукашенко назвал государственную безопасность основой основ.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Общество
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана
Фото: nowcrimea.ru На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана.
Rostov.ru 08:09
Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
Ведомости 10:21
Армия и оружие
Сегодня в России отмечают День Северного флота
В России 1 июня отмечают День Северного флота.
Актуальные Новости 04:18
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество
В Пензенской области объявлен первый этап снятия ограничений
В Пензенской области с 1 июня осуществляется переход на первый этап снятия ограничений.
Пенза-Обзор 08:29
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Происшествия
Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД
Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Роспотребнадзор объяснил, кого коснутся штрафы за отказ от прививок
Штрафы за отказ от прививок коснутся только тех, кому вакцинация необходима в силу профессиональной деятельности, 30 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 30 мая в 07:55
Игры
Стелс стал куда глубже: что говорят журналисты после двух часов в The Last of Us: Part II
Sony за 11 дней до эмбарго на рецензии The Last of Us: Part II разрешила журналистам рассказать о двухчасовом эпизоде в Сиэтле — это середина игры.
Игромания.ру 09:55
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Политика
В Кремле оценили заявление о причастности России к беспорядкам в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что РФ причастна к протестам в американских городах.
Аргументы недели 05:58
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Заведующий отделением ортопедии и травматологии в Алтайском краевом клиническом центре охраны детства и материнства Арсен Осипов записал видеообращение к своим коллегам-медикам.
Live24 10:49
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Кино
Джеймс Кэмерон возобновил съемки «Аватара» в Новой Зеландии
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для возобновления съемок продолжений блокбастера «Аватар».
Культуромания 09:42
Экономика
Банк «Зенит» предлагает вклад «Юбилейный»
Банк "Зенит" предлагает открыть новый вклад "Юбилейный".
Банки.ру 10:00
Политика
Американский бунт: эксперт объяснил, откуда выпрыгнул «российский след»
Какие глубинные причины кроются за американским бунтом – об этом нам рассказывает эксперт-американист.
Московский Комсомолец 03:11
Общество
Опубликована интерактивная карта загруженности московских парков
Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков и мест отдыха на портале mos.ru, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.
РИА Новости 10:43
Здоровье
Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45