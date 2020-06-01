Политик прокомментировал желание оппозиции устроить "майдан" перед выборами президента в Белоруссии. Александр Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии майдана. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова политика.

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии майдана

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 632

Общество В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 364

Политика Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории» На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории". 342

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 10K

Происшествия Железнодорожный мост обрушился под Мурманском Железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился. 888

Общество У здания столичного управления МВД продолжаются задержания пикетчиков У здания московского управления МВД на Петровке, 38, продолжают задерживать участников одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста и политика Ильи Азара. 38

Наука Создан имплантат, активирующий выработку инсулина Ученые создали специальное устройство для больных диабетом второго типа, содержащие продуцирующие клетки, которые способны управляться при помощи электронного блока. 3

Общество Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке. 1K

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 36

Фигурное катание Трусова рассказала о планах на прыжки Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о планах на прыжки в следующем сезоне.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Происшествия СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.

Футбол Фёдор Смолов попал в сферу интересов турецких топ-клубов По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 468