с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не менять конституцию страны к выборам главы государства, которые состоятся в 2020 году. "Конституция к выборам меняться не будет", - цитирует Лукашенко ТАСС. Отметим, что сегодня в Белоруссии проходят парламентские выборы.

Лукашенко пообещал не менять конституцию к президентским выборам

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