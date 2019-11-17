Политика
РЕН ТВЛукашенко пообещал не менять конституцию к президентским выборам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не менять конституцию страны к выборам главы государства, которые состоятся в 2020 году. "Конституция к выборам меняться не будет", - цитирует Лукашенко ТАСС. Отметим, что сегодня в Белоруссии проходят парламентские выборы.
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с чего всё началось
По данным агентства БЕЛТА, после того как Лукашенко проголосовал на парламентских выборах, он сообщил журналистам, что ему представили «элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда».RT на русском04:05
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Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Общество
Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Великобритании
ТАСС Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Великобритании, сообщает Daily Mail.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Происшествия
В Иране прошли акции протестов против подорожания топлива
Минимум в 100 населенных пунктах Ирана прошли акции протестов, связанные с решением правительства поднять цены на топливо.
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Кино
Мединский рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как относится к демонстрации откровенных сцен в фильмах.
Происшествия
Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская»
На станции метро "Римская" в Москве вандал повредил скульптуру "Мадонна с младенцем".
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Культура
Дима Билан едва не устроил драку в реалити-шоу Яны Рудковской
Яна Рудковская, став гостьей радиопрограммы Юлии Барановской «Все к лучшему», рассказала об инциденте с участием ее подопечного Димы Билана, который произошел на съемках ее реалити-шоу «Яна Супер».
Футбол
«Арсенал» не смог обыграть «Химик-Арсенал» в товарищеском матче
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Химик-Арсеналом» в товарищеском матче.
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Общество
На следующей неделе в Петербург придет похолодание
На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы
После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
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Состояние президента Сербии Александра Вучича улучшилось, сообщил агентству Tanjug министр здравоохранения страны Златибор Лончар.
Футбол
Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Энергетика
В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году.
Происшествия
Слон-убийца по кличке Бен Ладен умер в Индии
Пойманный в Индии слон по кличке Бен Ладен, убивший в приступе ярости пять человек, умер.
Политика
Наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на электрокаре
Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подвез в воскресенье министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 на электрокаре, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Гаджеты
Третий не лишний: на рынке может появиться конкурент Intel и AMD
Долгое время рынок x86-х микропроцессоров делили между собой Intel и AMD.