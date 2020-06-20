Общество
РБКЛукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными. Несмотря на пандемию коронавируса, Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
12-й пациент умер от коронавируса в Липецкой области
С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.
Kursk.com 05:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Происшествия
Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
Происшествия
15-летняя девочка погибла в ДТП под Кировградом
В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия.
Evo-rus.com 06:17
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Космос
Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя
Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Игры
Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons
Vprognoze.ru 18 июня в 21:08
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com вчера в 02:06
Экономика
Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
Ведомости вчера в 07:16
Кино
Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»
На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
Политика
Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 10:33
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 18 июня
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 18 июня в 05:37
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Армия и оружие
Турция начала новую военную операцию в Ираке
Армия Турции объявила о начавшейся 17 июня новой военной «антитеррористической» операции на территории другого государства – Ирака.
ИА REX 17 июня в 06:40
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Кино
В США экранизируют серию книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы»
RT на русском вчера в 02:43
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы 18 июня в 08:19
Футбол
«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».
Metaratings 05:31