Общество

РБКРБКЛукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными. Несмотря на пандемию коронавируса, Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая.
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Лукашенко на открытии мемориала в Кировском районе: «Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят»

КП - Беларусь03:50
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В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия.
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Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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Экономика

Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными

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Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»

На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
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Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии

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Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
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«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

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