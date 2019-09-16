Экономика
РосбалтЛукашенко напомнил Москве о компенсациях за налоговый маневр
Лукашенко пояснил, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. При этом этот вопрос уже неоднократно обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, добавил лидер Белоруссии.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфоросвчера в 06:05
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Лукашенко: придется вернуться к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере
Коммерсантъвчера в 06:25
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
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