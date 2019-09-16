Экономика
РБКЛукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфорос06:05
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:27, Вашингтон
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:27, Вашингтон
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
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«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
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Появились первые кадры нового «Терминатора» с главными героями
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Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
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