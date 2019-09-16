с чего всё началось

Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр

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