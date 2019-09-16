с чего всё началось

Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета страны Юрием Сенько, сообщает БелТА.

Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр

Шоу-бизнес Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Политика Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Экономика «Татнефть» направит на дивиденды за полугодие 93 млрд рублей В общей сложности "Татнефть" направила на дивиденды 70,414 млрд рублей, что составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018 года (93,898 млрд рублей).

Энергетика Рейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти Государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Космос Первую межзвездную комету впервые сфотографировали в цвете Ранее российский астроном Геннадий Борисов, открывший первую в истории межзвездную комету, рассказал подробностях своего открытия.

Политика В Кремле отреагировали на возможную причастность Ирана к атакам на НПЗ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Финансы Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.

Технологии Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.

Путешествия Эстония считает убытки из-за электронных виз в Петербурге Напомним, что с 1 октября 2019 года граждане 53 государств, смогут въезжать в Россию через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по электронной визе, которая бесплатно будет оформляться через интернет, пишет ТАСС.

Общество С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.

Происшествия В Москве подростки жестоко избили девушку «на камеру» В Москве толпа подростков жестко избила девушку, сняла сцену на видео и выложила в интернет.

Футбол Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24.

Футбол ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.