Коронавирус
Политика СегодняЛукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство. Средства массовой информации пишут, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Армия и оружие
Турция направляет в Ливию боевиков террористических группировок
Боевик признался, что он не имеет отношения к так называемым умеренным боевикам из Сирийской свободной армии, а является членом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Здоровье
Минздрав: Коронавирус повышает риск смерти матери при родах
Согласно рекомендациям Минздрава РФ, коронавирус может привести к смерти матери при родах или аборте.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Политика
Песков рассказал, как Путин защищается от коронавируса
Президент РФ выполняет все превентивные меры и рекомендации, чтобы не заразиться коронавирусом.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн
Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
Политика
ДНР предлагала Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8»
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила 26 марта Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8» в ходе видеоконференции Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
Путин предупредил о масштабных потрясениях из-за коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции приведет к более масштабным потрясениям, чем мировой финансовый кризис 2008–2009 годов.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Ранее «Профиль» сообщал, что Меган Маркл возьмет новую фамилию.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Спорт
Слушания по делу ВАДА и РУСАДА перенесены на июнь
Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Происшествия
Число жертв пожара в Екатеринбурге увеличилось до восьми человек
Число жертв пожара, который произошел вчера ночью в Пионерском поселке в Екатеринбурге, увеличилось до восьми человек.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Общество
Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве
Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом
В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Светлана Светличная заявила, что внучка подбросила ей в квартиру ртуть
Внучка хочет завладеть моей квартирой. Родственники, сноха и внучка попросту хотят избавиться от меня.
Общество
Власти Сочи запретили бронь в отелях
Власти Сочи приняли решение запретить бронировать номера в отелях, гостиницах и санаториях города в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.