Коронавирус

Политика СегодняПолитика СегодняЛукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство. Средства массовой информации пишут, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
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REGNUM 08:45
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Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Газета.Ru 09:12
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
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Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
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Распространение коронавирусной инфекции приведет к более масштабным потрясениям, чем мировой финансовый кризис 2008–2009 годов.
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В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Ранее «Профиль» сообщал, что Меган Маркл возьмет новую фамилию.
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Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
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