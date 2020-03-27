Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство. Средства массовой информации пишут, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Лукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву

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