Того, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что, если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко.

Авто Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года Согласно официальному прайс-листу, который был опубликован японской компанией, среднеразмерный кроссовер Toyota Venza будет предложен в трех комплектациях: LE, XLE и Limited. 3

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 100

Общество В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха. 3

Кино Компания Amazon продлила сериал «Пацаны» на третий сезон Сериал «Пацаны» продлили на третий сезон. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Происшествия У чекистов нашлось оправдание хищениям Адвокаты уверяли, что их подзащитные ничем не могут навредить, поскольку следствие завершено, все доказательства по делу собраны, а бывшие чекисты уже третий месяц знакомятся с его материалами.

Общество В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. 7

Футбол Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу главы ДС РФС Виктора Кашшаи.

Финансы Российский рынок акций закрылся разнонаправленно Рынок акций РФ вырос по рублевому индексу Мосбиржи по итогам пятницы на 0,4%, по итогам недели – на 3,18% на корпоративных историях и нефти, следует из данных торгов Московской биржи.

Кино Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».

Экономика ЦБ резко ухудшил прогноз по динамике потребления россиян в 2020 году Банк России скорректировал среднесрочный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса, существенно ухудшив оценку падения расходов домохозяйств на конечное потребление до 6,2–7,2% по итогам 2020 года (против сокращения на 1,6–3,6% согласно апрельскому прогнозу).

Общество В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 36

Общество В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим. 16

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 419

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 654

Происшествия Названо число задержанных в ходе протестов в Портленде Портленд, США, 24 июля 2020, 23:02 — REGNUM С начала недели в ходе протестов в городе Портленде (штат Орегон, США) были задержаны 18 человек, сообщается в опубликованном 24 июля заявлении американского министерства юстиции.