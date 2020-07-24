Политика
Lenta.ruЛукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Того, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что, если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107
RT на русском 15:14
Авто
Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года
Согласно официальному прайс-листу, который был опубликован японской компанией, среднеразмерный кроссовер Toyota Venza будет предложен в трех комплектациях: LE, XLE и Limited.
CarsWeek.ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Происшествия
В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве
В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
Общество
В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта
На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха.
Актуальные Новости 05:04
Общество
Результаты ЕГЭ по химии решено трактовать в пользу школьников
Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова заявила, что результаты экзамена будут трактоваться в пользу учащихся.
Летидор 12:33
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
Автостат вчера в 03:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Кино
Компания Amazon продлила сериал «Пацаны» на третий сезон
Сериал «Пацаны» продлили на третий сезон. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
News.ru 04:23
Происшествия
У чекистов нашлось оправдание хищениям
Адвокаты уверяли, что их подзащитные ничем не могут навредить, поскольку следствие завершено, все доказательства по делу собраны, а бывшие чекисты уже третий месяц знакомятся с его материалами.
Коммерсантъ вчера в 17:25
Общество
В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
РИА Новости 15:56
Футбол
Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу главы ДС РФС Виктора Кашшаи.
CT news 15:19
Финансы
Российский рынок акций закрылся разнонаправленно
Рынок акций РФ вырос по рублевому индексу Мосбиржи по итогам пятницы на 0,4%, по итогам недели – на 3,18% на корпоративных историях и нефти, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 12:11
Кино
HBO приступила к съемкам приквела «Игры престолов»
Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
Газета.Ru вчера в 09:06
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Известия 10:18
Политика
Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая
Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Автоспорт
«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при
"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
Кино
Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях
Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».
Телепрограмма вчера в 03:48
Экономика
ЦБ резко ухудшил прогноз по динамике потребления россиян в 2020 году
Банк России скорректировал среднесрочный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса, существенно ухудшив оценку падения расходов домохозяйств на конечное потребление до 6,2–7,2% по итогам 2020 года (против сокращения на 1,6–3,6% согласно апрельскому прогнозу).
РБК 09:19
Общество
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 13:01
Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru 22 июля в 10:19
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
Названо число задержанных в ходе протестов в Портленде
Портленд, США, 24 июля 2020, 23:02 — REGNUM С начала недели в ходе протестов в городе Портленде (штат Орегон, США) были задержаны 18 человек, сообщается в опубликованном 24 июля заявлении американского министерства юстиции.
REGNUM 16:02
Авто
Представили ограниченную серию Land Rover Defender с электромотором
Тюнинг-ателье Twisted переделает классический Land Rover Defender в полноценный электромобиль. Всего будет выпущено 30 экземпляров.
Тарантас Ньюс вчера в 12:38