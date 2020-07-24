Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко
Того, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что, если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко.
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