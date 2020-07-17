Политика
РБКЛукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах
Президент Белоруссии пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказать об «очень странных вещах», которые происходят на президентских выборах в стране. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.
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Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Общество
Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
RT на русском 19:03
Общество
В столицу пришло «московское лето»
В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.
Мослента 19:03
Общество
В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки
В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
Футбол
Бартомеу сегодня обсудит с Сетьеном положение «Барселоны»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет беседу с главным тренером каталонской команды Энрике Сетьеном в пятницу, 17 июля, сообщает ESPN.
Чемпионат 13:20
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо вчера в 10:58
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
СМИ сообщили, что Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию.
Ferra 13:19
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда 02:22
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости 16:32
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 15 июля в 12:47
Армия и оружие
Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста
«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.
ФАН 14:59
Футбол
СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском 17:29
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
Познер уверен, что слово «сложность» описывает положение дел в России. Себе он дал характеристику словом «поиск», а детству – «познание».
Аргументы недели вчера в 14:32
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 15 июля в 09:11
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Экономика
Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу
Ранее сообщалось, что многим российским пенсионерам необходимо определиться с тем, сохранить ли за собой определенные льготы или же заменить их денежной выплатой.
Primpress.ru 14:30
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Наука
Раскрыта организация зрительной рабочей памяти
Evo-rus.com 08:17
Киберспорт
CS:GO на движке Source 2 может быть выпущена в конце 2021 года
McVickers утверждает, что CS:GO на Source 2 выйдет в конце 2021 года.
Чемпионат вчера в 16:03
Армия и оружие
Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов
Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17:28
Автоспорт
Грожан: Машина оставила неплохое впечатление
F1news.ru 14:22
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Прежний рекорд установлен 12 июля. В тот день в мире зафиксировали более 230 тысяч случаев заражения.
Общественная служба новостей 16:18