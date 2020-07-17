Политика

РБКРБКЛукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

Президент Белоруссии пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказать об «очень странных вещах», которые происходят на президентских выборах в стране. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.
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Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

РБК13:24

Лукашенко сказал Мишустину, что Белоруссия останется «родной страной» для РФ

Газета.Ru13:00

Лукашенко заявил, что в ходе президентской кампании происходят «странные вещи»

ТАСС11:55

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах президента Белоруссии

Коммерсантъ11:17

Лукашенко пожаловался Мишустину на «странные вещи» и позвал Путина в Минск

Вести.Ru11:17

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на белорусских выборах

Фонтанка.Ру11:00

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

РИА Новости10:44
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Футбол

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Происшествия

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Общество

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Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
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Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию

СМИ сообщили, что Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию.
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Политика

Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

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Познер охарактеризовал Россию одним словом

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ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
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Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу

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Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов

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Грожан: Машина оставила неплохое впечатление

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ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Прежний рекорд установлен 12 июля. В тот день в мире зафиксировали более 230 тысяч случаев заражения.
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