Политика
РБКЛукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах
Президент Белоруссии пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказать об «очень странных вещах», которые происходят на президентских выборах в стране. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.
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Финансы
Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Курс доллара превышает 72 рубля.
Эхо Москвы 06:36
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Общество
Навальному предъявили подписку о невыезде по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили подписку о невыезде.
Gazeta.SPb 05:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Общество
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Футбол
Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»
Спорт-Экспресс 06:25
Армия и оружие
В России за сутки излечились от коронавируса 115 военных
За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 115 военнослужащих.
News.ru вчера в 13:55
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом
ИА Красная Весна вчера в 08:27
Общество
В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 10:03
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Экономика
Стало известно число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Росстат посчитал, что доход ниже прожиточного минимума в I квартале 2020 года был у 18,6 млн россиян, или у 12,6% населения.
Газета.Ru 12:53
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа 08:45
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Футбол
Оскар Хильемарк: даже не знаю, можно ли было провести чемпионат мира лучше, чем Россия
Шведский полузащитник московского «Динамо» Оскар Хильемарк высказался о чемпионате мира 2018 года в России.
Чемпионат 14:06
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36