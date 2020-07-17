Президент Белоруссии пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказать об «очень странных вещах», которые происходят на президентских выборах в стране. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

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