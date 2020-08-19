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Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у белорусских заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов страны. Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности, передает БелТА.В источнике
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Комсомольская правда

Александр Лукашенко: Рабочих пускают на завод через коридор агрессивной толпы, «как Гестапо»!

Комсомольская правда08:10
RT на русском

Лукашенко призвал рабочих предприятий «не прятать глаза в асфальт»

RT на русском05:01
РБК

Лукашенко пригрозил «разобраться» с митингующими у заводов

РБК06:04
РИА Новости

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводов

РИА Новости05:26
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов

Коммерсантъ05:23
ТАСС

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «разберутся» с митингующими у заводов

ТАСС05:09
Газета.Ru

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов

Газета.Ru07:28
КП - Беларусь

Лукашенко о рабочих заводов: «Их перед и после работы пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо»

КП - Беларусь05:21

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.
ТАСС06:08
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Муфтият Дагестана запретил женское обрезание

Муфтият Дагестана выпустил фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики), в которой говорится о том, что женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения.
Lenta.ru08:07
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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