Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у белорусских заводов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов страны. Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности, передает БелТА.В источнике
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Александр Лукашенко: Рабочих пускают на завод через коридор агрессивной толпы, «как Гестапо»!
Комсомольская правда08:10