Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рабочим заводов разобраться с митингующими, которые встречают их возле входов на предприятия. Ранее сегодня на протестной акции у Минского тракторного завода задержали двух человек.В источнике
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