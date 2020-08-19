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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рабочим заводов разобраться с митингующими, которые встречают их возле входов на предприятия. Ранее сегодня на протестной акции у Минского тракторного завода задержали двух человек.В источнике
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РБК

Лукашенко пригрозил «разобраться» с митингующими у заводов

РБК06:04
RT на русском

Лукашенко призвал рабочих предприятий «не прятать глаза в асфальт»

RT на русском05:01
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов

Коммерсантъ05:23
ТАСС

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «разберутся» с митингующими у заводов

ТАСС05:09
Газета.Ru

Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у белорусских заводов

Газета.Ru05:08
РИА Новости

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводов

РИА Новости05:26
Известия

Лукашенко заявил о сохранении сложной ситуации в стране

Известия04:55
КП - Беларусь

Лукашенко о рабочих заводов: «Их перед и после работы пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо»

КП - Беларусь05:21

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Глава Башкирии нашел способ спасти гору Куштау

Глава Республики Башкортостан (Башкирии) Радий Хабиров заявил, что нашел способ разрешить конфликт вокруг планов «Башкирской содовой компании» по разработке соды на шихане Куштау, затянувшийся в республике с конца июля.
Ридус04:56
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Лавров рассказал о провокациях в отношении силовиков в Белоруссии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал западных коллег, предлагающих посредничество для выхода из кризиса, вспомнить о том, как Запад "посредничал" в 2014 году во время "майдана" в Киеве.
Слово и Дело06:35

Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правда05:43
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