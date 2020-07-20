Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит текущие экономические трудности в стране, передает БелТА. Глава государства рассказал, что поставил перед новым правительством задачу не только не допустить падения экономики, но и найти возможности для роста.
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