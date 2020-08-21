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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в стране в ближайшие дни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал нормализовать ситуацию в стране в ближайшее время.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в «ближайшие дни» намерен разрешить кризисную ситуацию в стране, возникшую после выборов главы государства, передает
 «Белта».
РБК06:47
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Коммерсантъ

Лукашенко пообещал решить «проблему» в Белоруссии в ближайшие дни

Коммерсантъ07:20
URA.Ru

Лукашенко пообещал решить проблемы Беларуси за несколько дней

URA.Ru07:08
RT на русском

Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни»

RT на русском06:47
ТАСС

Лукашенко заявил, что решит возникшие в стране проблемы в ближайшие дни

ТАСС06:58
РБК

Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» решить «проблему» в стране

РБК06:47
Известия

Лукашенко заявил о сильной политизации ситуации в Белоруссии

Известия07:06
РИА Новости

Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» разрешить ситуацию в Белоруссии

РИА Новости06:41

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси
Российская газета07:08
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Врач назвал основной диагноз Навального

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.
РИА Новости06:09
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

Правительство Белоруссии не намерено вводить ограничения на снятие вкладов и приостановку валютных операций, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает «Беларусь сегодня».
РБК07:44

В Петербурге вновь «минируют» суды и торговые сети

По данным агентства «Оперативное прикрытие» 20 августа после получения анонимных угроз были проверены аэропорт «Пулоково», семь вокзалов, 292 офиса Сбербанка, 37 больниц и роддомов, 51 торговый центр, 122 аптеки, в общей сложности 510 объектов.
REGNUM06:38