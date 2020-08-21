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Свободная Пресса
Свободная Пресса

Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию в стране

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал в ближайшие дни разрешить ситуацию в стране.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в «ближайшие дни» намерен разрешить кризисную ситуацию в стране, возникшую после выборов главы государства, передает
 БелТА.
РБК09:31
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Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» решить «проблему» в стране

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Лукашенко пообещал решить «проблему» в Белоруссии в ближайшие дни

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Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» разрешить ситуацию в Белоруссии

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ТАСС

Лукашенко заявил, что решит возникшие в стране проблемы в ближайшие дни

ТАСС06:58
Lenta.ru

Лукашенко пообещал решить проблему с протестами в ближайшие дни

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Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни»

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URA.Ru

Лукашенко пообещал решить проблемы Беларуси за несколько дней

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