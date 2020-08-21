Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию в стране
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Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал в ближайшие дни разрешить ситуацию в стране.В источнике
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