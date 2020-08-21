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Свободная Пресса
Свободная Пресса

Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию в стране

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал в ближайшие дни разрешить ситуацию в стране.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в «ближайшие дни» намерен разрешить кризисную ситуацию в стране, возникшую после выборов главы государства, передает
 БелТА.
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Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» разрешить ситуацию в Белоруссии

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