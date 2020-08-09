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Лукашенко выразил готовность сотрудничать с Россией всегда

Лукашенко добавил, что это взаимодействие будет зависеть от того, насколько Россия готова к тому, чтобы поддерживать тесные отношения между странами. Напомним, что 9 августа в Белоруссии стартовали президентские выборы.В источнике
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URA.Ru

Лукашенко рассказал о будущем отношений с Россией

URA.Ru06:40
Lenta.ru

Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией

Lenta.ru05:44
ТАСС

Лукашенко намерен в случае победы выстраивать с Россией нормальные отношения

ТАСС05:19
Известия

Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы на выборах

Известия05:08
Дождь

Сам себе революционер. Как Александр Лукашенко поднял Беларусь на борьбу с собой

Дождь04:59
Комсомольская правда

Лукашенко: Минск всегда будет готов на сотрудничество с Москвой

Комсомольская правда04:43
News.ru

Лукашенко: Белоруссия всегда будет готова на тесные отношения с РФ

News.ru04:43

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
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