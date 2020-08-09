Лукашенко выразил готовность сотрудничать с Россией всегда
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Лукашенко добавил, что это взаимодействие будет зависеть от того, насколько Россия готова к тому, чтобы поддерживать тесные отношения между странами. Напомним, что 9 августа в Белоруссии стартовали президентские выборы.В источнике
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