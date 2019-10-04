Политика
ИА НовороссияЛукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.
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Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Вечерняя Москва 12:19
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Политика
В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин
Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
RT на русском 07:58
Общество
Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Коммерсантъ 03:18
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Происшествия
Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 13:23
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Хоккей
Первая драка в сезоне НХЛ с участием Задорова попала на видео
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймс» и «Колорадо Эвеланш» была зафиксирована первая драка новая сезона.
Нева Спорт 04:20
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
Политика
Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию
В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.
Московский Комсомолец 12:25
Футбол
Шавло — о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами
Чемпионат 11:11
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Российская газета 12:47
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели
Как информирует портал НТА-Приволжье, опираясь на пресс-центр Заволжского филиала ООО «УАЗ», на предприятие начался массовый выпуск улучшенных двигателей для моделей «УАЗ Патриот» с АКПП.
CarsWeek.ru 09:18
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Единоборства
Глава ВФЛА объяснил, почему ничего не подарил Марии Ласицкене
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин раскритиковал мнение мужа трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене о несправедливых подарках и рассказал «РБК», почему заявление Владаса Ласицкаса некорректно.
Спорт день за днем 09:03
Музыка
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
Московский Комсомолец вчера в 10:55