с чего всё началось

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.

Происшествия Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Здоровье Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Хоккей Первая драка в сезоне НХЛ с участием Задорова попала на видео В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймс» и «Колорадо Эвеланш» была зафиксирована первая драка новая сезона.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.

Политика Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.

Политика Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Политика Трамп шлепнул по колену президента Финляндии Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели Как информирует портал НТА-Приволжье, опираясь на пресс-центр Заволжского филиала ООО «УАЗ», на предприятие начался массовый выпуск улучшенных двигателей для моделей «УАЗ Патриот» с АКПП.

Единоборства Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.

Общество Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.