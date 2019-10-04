с чего всё началось

Лукашенко заявил об этом в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, передает белорусское агентство БелТА. Президент указал, что в данный момент Минск много работает «над развитием отрасли ракетостроения в Белоруссии».

Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения

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