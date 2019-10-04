Политика
ИА НовороссияЛукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.
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Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Футбол
Дзюба сходил на балет в Михайловский театр
Капитан сборной России и нападающий «Зенит» Артём Дзюба в пятницу опубликовал видео из зала Михайловского театра.
78.ru 13:23
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия 16:24
Армия и оружие
Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов
Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов.
ТАСС 12:31
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Политика
В Италии задержан второй подозреваемый по делу менеджера ОДК Коршунова
В Италии задержали второго подозреваемого по делу сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
РЕН ТВ 12:35
Общество
Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Коммерсантъ 03:18
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
В Балашихе суд арестовал обвиняемого в убийстве ровесницы подростка
Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве школьницы.
Известия 14:32
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Политика
Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией
МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее».
Телеканал 360° 16:19
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Происшествия
Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
Lenta.ru 12:31
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА Новости 09:49
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Авто
Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4
Компания Chery объявила о старте продаж самой дорогой версии кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo.
За рулем 05:54
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва вчера в 09:44
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Политика
Порошенко выбрал для своей защиты российского адвоката
11 сентября ГБР Украины завело очередное дело на Порошенко. Днем ранее Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР Украины.
ИА Новороссия 12:40