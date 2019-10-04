Политика

ИА НовороссияИА НовороссияЛукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.
Читать в источнике
Комментировать355
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия, передает
 БелТА.
РБК08:29

Подробнее о событии

Лукашенко заинтересован в помощи Украины в развитии ракетостроения

RT на русском09:17

Лукашенко попросил Украину помочь с ракетостроением

Московский Комсомолец08:02

Лукашенко предложил Зеленскому совместно разрабатывать и строить ракеты

РБК08:29

Лукашенко попросил у Киева денег, чтобы строить ракеты вместе

РЕН ТВ08:21

Минск собрался строить ракеты совместно с Киевом

Известия08:31

Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения

РИА Новости07:50

Лукашенко заявил о планах создать с Украиной предприятия по ракетостроению

REGNUM07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Футбол

Дзюба сходил на балет в Михайловский театр

Капитан сборной России и нападающий «Зенит» Артём Дзюба в пятницу опубликовал видео из зала Михайловского театра.
78.ru 13:23
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия

В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину

Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия 16:24
Армия и оружие

Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов

Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов.
ТАСС 12:31
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Политика

В Италии задержан второй подозреваемый по делу менеджера ОДК Коршунова

В Италии задержали второго подозреваемого по делу сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
РЕН ТВ 12:35
Общество

Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

Коммерсантъ 03:18
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия

В Балашихе суд арестовал обвиняемого в убийстве ровесницы подростка

Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве школьницы.
Известия 14:32
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Происшествия

Школьники из Красноярска вставили снимок пожилого учителя в порноролик

RuNews24.ru 06:41
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Политика

Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее».
Телеканал 360° 16:19
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Происшествия

Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор

Lenta.ru 12:31
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РИА Новости 09:49
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Происшествия

Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Авто

Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4

Компания Chery объявила о старте продаж самой дорогой версии кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo.
За рулем 05:54
Кино

Фильм про Джокера вышел в российский прокат

Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва вчера в 09:44
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Политика

Порошенко выбрал для своей защиты российского адвоката

11 сентября ГБР Украины завело очередное дело на Порошенко. Днем ранее Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР Украины.
ИА Новороссия 12:40
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin

ТВ Центр 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное