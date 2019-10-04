Политика
ИА НовороссияЛукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.
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Политика
Власти США уже с этого месяца готовы начать лишать паспортов злостных неплательщиков налогов
В управлении напомнили, что программа была запущена в начале прошлого года. К маю этого было отправлено около 390 тысяч подобных извещений.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Хоккей
«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
Политика
Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
Политика
Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков
Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
Шоу-бизнес
Маргарита Мамун впервые стала мамой
Олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью. Маргарита Мамун впервые стала мамой.
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты
В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Общество
Диетологи назвали самое вредное мясо для человека
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.
Единоборства
Геннадий Головкин потянулся за старым поясом
Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко в бою за вакантное звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Волейбол