с чего всё началось

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Политика В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Экономика «Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).

Политика Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".

Политика Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.