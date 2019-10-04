Политика

ИА НовороссияИА НовороссияЛукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия, передает
 БелТА.
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