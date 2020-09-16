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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что попросил у президента России поставки в Белоруссию нового вооружения

ТАСС09:37
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

РИА Новости09:12
Фонтанка.Ру

Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства

Фонтанка.Ру09:32
Lenta.ru

Лукашенко запросил у России новые виды вооружений

Lenta.ru09:26
Газета.Ru

Лукашенко попросил у Путина новейшее оружие

Газета.Ru09:19
RT на русском

Лукашенко провёл встречу с Шойгу

RT на русском09:35
Коммерсантъ

Лукашенко попросил у Путина «некоторые типы вооружения»

Коммерсантъ08:59

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:06
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Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в исправительном учреждении Челябинска, попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Москва 2410:05
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
Ведомости06:46

В Москве вынесен первый приговор за фейк о коронавирусе

В пресс-службе Нагатинского суда сообщили, что жительница столицы в ходе заседания была приговорена к обязательным работам за распространение фейковой информации об эпидемии нового коронавируса.
Московский Комсомолец09:56

Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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