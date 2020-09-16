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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Кремле не знают о желании Лукашенко получить новейшие виды оружия

Газета.Ru10:49
Фонтанка.Ру

Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства

Фонтанка.Ру09:32
RT на русском

Лукашенко провёл встречу с Шойгу

RT на русском09:35
ТАСС

Лукашенко заявил, что попросил у президента России поставки в Белоруссию нового вооружения

ТАСС09:37
Lenta.ru

Лукашенко запросил у России новые виды вооружений

Lenta.ru09:26
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

РИА Новости09:12
Коммерсантъ

Лукашенко попросил у Путина «некоторые типы вооружения»

Коммерсантъ08:59

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:47
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Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в исправительном учреждении Челябинска, попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына
Москва 2410:05
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В Мурманской области девушка осуждена за убийство своего деда-ветерана

Ковдор, Мурманская область, 16 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Мурманский областной суд признал виновным 18-летнюю жительницу Ковдора в убийстве своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны.
REGNUM08:31
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного.
РИА Новости06:50
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомости06:53
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На МКС впервые в условиях космоса секвенировали ДНК

Запуск «Рубина» запланирован на 14 октября 2020 года на борту космического корабля «Союз МС-17» с космодрома Байконур в Казахстане с членами экипажа экспедиции 63/64, космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Сергеем Куд-Сверчковым.
ГЛАС.RUвчера в 18:51

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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