Политика
РИА НовостиЛукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает Sputnik Беларусь.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина о поставке в республику некоторых типов вооружений, передает агентство «БелТА».Ведомости10:23
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