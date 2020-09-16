с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает Sputnik Беларусь.

Баскетбол Леброн Джеймс установил потрясающий рекорд всех времён НБА Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вошёл в символические сборные сезона НБА 16-й раз за карьеру, что является рекордом в истории лиги.

Экономика ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов 15 сентября 2020 года Центробанк РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным компаниям ввести паспорта (ключевые информационные документы) их самых популярных продуктов. 7

Политика Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» «Взамен [запуска терминалов] США обеспечат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию "Северного потока-2"», — говорится в предложении германской стороны, направленном в августе 2020 года министром финансов ФРГ Олафом Шольцом своему американскому коллеге Стивену Мнучину. 777

Гаджеты Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2 Вашингтон, 16 сентября 2020, 23:30 — REGNUM Facebook официально представила новую гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2, компания назвала её цену и дату старта продаж.

Здоровье Медики готовят забастовки против принудительной вакцинации от COVID Ранее предполагалось, что первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя, однако многие из них опасаются, что прививку будут ставить принудительно, как в случае с гриппом. 76

Авто АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest Что касается салона автомобиля, то в нем внимание на себя обращает вышитый логотип серии Quest, а также новая комбинированная обивка сидений из водо- и грязеотталкивающей ткани и экокожи. 59

Экономика Названы тормозы и локомотивы российской экономики В исследовании аналитики оценили состояние основных отраслей (формируют более 55 процентов ВВП), назвав тормозы и локомотивы экономики. 84

Технологии «Пятерочку» оставляют без кассиров X5 протестирует систему самостоятельных покупок Управляющая сетями "Пятерочка" и "Перекресток" X5 Retail Group запустила сервис самостоятельных покупок с помощью мобильного приложения. 511

Общество Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 48

Экономика В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20% Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. 4,7K

Авто Bentley готовит премьеру купе Continental GT в версии от Mulliner Компания Bentley Motors представит в октябре нынешнего года новое купе Continental GT Mulliner, призванное дополнить линейку автомобилей Bentley Mulliner Collections.

Общество Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы "Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24". 345

Футбол «Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. 1