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CT news
CT news

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко попросил у Владимира Путина о поставках новых типов вооружения. Накануне белорусский лидер встречался с Сергеем Шойгу для обсуждения данного вопроса.В источнике
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Газета.Ru

В Кремле не знают о желании Лукашенко получить новейшие виды оружия

Газета.Ru10:49
ТАСС

Лукашенко заявил, что попросил у президента России поставки в Белоруссию нового вооружения

ТАСС09:37
Известия

Лукашенко запросил у России поставки некоторых видов вооружения

Известия09:00
Lenta.ru

Лукашенко запросил у России новые виды вооружений

Lenta.ru09:26
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

РИА Новости09:12
Фонтанка.Ру

Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства

Фонтанка.Ру09:32
Коммерсантъ

Лукашенко попросил у Путина «некоторые типы вооружения»

Коммерсантъ08:59

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море
Южный Федеральный01:06
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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Родина Москва — Спартак 1:5 (2-й тайм)

Нападающий Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе московского "Спартака", футболист с первых минут начнет матч Кубка России против столичной "Родины", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости11:33

МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с паломниками-хасидами, находящимися на белорусско-украинской границе из-за действий украинских властей, не позволяющих им въехать в страну.
RT на русском11:42
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь в 2011 года, в ходе которых погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, пишет газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.
Sputnik Грузия08:48
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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