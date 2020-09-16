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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина о поставке в республику некоторых типов вооружений, передает агентство «БелТА
».
Ведомости10:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кремль опроверг обращение Лукашенко к Путину о поставке вооружений

Газета.Ru14:41
ТАСС

Лукашенко заявил, что попросил у президента России поставки в Белоруссию нового вооружения

ТАСС09:37
Коммерсантъ

Лукашенко попросил у Путина «некоторые типы вооружения»

Коммерсантъ08:59
Lenta.ru

Лукашенко запросил у России новые виды вооружений

Lenta.ru09:26
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

РИА Новости09:12
Известия

Лукашенко запросил у России поставки некоторых видов вооружения

Известия09:00
Фонтанка.Ру

Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства

Фонтанка.Ру09:32

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфакс14:35
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомости06:53
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СМИ: Один из юниоров «Феррари» может получить место в «Хаасе», Шварцман среди кандидатов

Если ранее сообщалось о том, что в следующем году пилот юниорской программы скудерии, предположительно Мик Шумахер, может получить место в «Альфа Ромео», то теперь появилась информация, что «Феррари» ведет переговоры о получении второго места в «Ф-1» для своего пилота.
Матч ТВ01:49

Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52