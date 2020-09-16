Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина о поставке в республику некоторых типов вооружений, передает агентство «БелТА
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