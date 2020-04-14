Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

RT на русском04:49

Лукашенко попросил Путина сделать цены на газ адаптивными из-за кризиса

РБК07:06

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

РИА Новости06:01

Лукашенко заявил, что в условиях пандемии цена на газ должна быть более гибкой

ТАСС04:55

Лукашенко посулил Путину удовольствие от приезда в Минск 19 мая

Московский Комсомолец10:28

Лукашенко призвал Путина рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС

Газета.Ru05:35

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

Известия05:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
83
Происшествия

Застрявшие в Стамбуле российские моряки попросили забрать их домой

Сегодня из Москвы летит самолет в Стамбул забрать граждан России из Турции.
Интерфакс 13:48
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
2,6K
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
1,4K
Политика

США приостановили финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:37
15
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро падают утром 13 апреля

В свою очередь, евро в понедельник потерял в цене 9 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня, курс валюты ЕС составлял 80,86 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:23
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
66
Космос

Коронавирус отложил запуск 60 спутников SpaceX

Ридус 18:30
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер.
Lenta.ru 13:06
3
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,4K
Общество

В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
6
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
4,2K
Киберспорт

На тестовые серверы PUBG добавили обновленную Vikendi

На тестовых серверах PUBG запустили обновление 7.1, с которым добавили новую версию карты Vikendi.
CyberSport.ru 08:26
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
212
Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
269
Общество

Особое мнение: Кирилл Мартынов

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
308
Здоровье

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45
485
Общество

Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
37
Здоровье

В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек

Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
143
Здоровье

В Бразилии от коронавируса излечился 99-летний ветеран

Как сообщает телеканал G1 со ссылкой на Минздрав Бразилии, 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым пациентом в стране, которому удалось излечиться от COVID-19.
Московский Комсомолец 18:04
Происшествия

В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху

Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:22
355
Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Транспорт

РЖД отменили 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Взгляд.ру 12 апреля в 11:21
134
Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru вчера в 16:56
14
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

РИА Новости 06:05
16
Общество

В Минздраве предупредили о передаче коронавируса в радиусе 4 метров

От человека к человеку коронавирус может передаваться на расстоянии четырех метров.
Профиль 08:46
1,2K
Космос

К Земле приближаются два опасных астероида

HotGeo 16:00
35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное