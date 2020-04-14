Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

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