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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РИА Новости10:24
News.ru

Лукашенко попросил Германию и Европу не вмешиваться в дела Белоруссии

News.ru10:43
RT на русском

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»

RT на русском06:58
РБК

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РБК07:16
ТАСС

Лукашенко согласовывает с Путиным свои действия в рамках Союзного государства и ОДКБ

ТАСС07:04
Комсомольская правда

Лукашенко провел новый разговор с Путиным

Комсомольская правда07:16
Lenta.ru

Лукашенко через Путина обратился к Меркель

Lenta.ru06:45
КП - Беларусь

Лукашенко попросил Путина, чтобы тот попросил Меркель не вмешиваться в дела Беларуси

КП - Беларусь08:46

В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

Ожидается, что будут третья и четвертая волны коронавируса, поэтому надо привыкнуть к жизни в новых условиях, об этом заявил глава Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда, сообщает японский телеканал NHK.
Российская газета03:32
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В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.
РБК10:13
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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