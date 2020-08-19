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Ведомости

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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РБК

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РБК07:16
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РИА Новости10:24
Комсомольская правда

Лукашенко провел новый разговор с Путиным

Комсомольская правда07:16
Газета.Ru

Лукашенко через Путина попросил госпожу Меркель не вмешиваться

Газета.Ru12:31
ТАСС

Лукашенко согласовывает с Путиным свои действия в рамках Союзного государства и ОДКБ

ТАСС07:04
RT на русском

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»

RT на русском06:58
Lenta.ru

Лукашенко через Путина обратился к Меркель

Lenta.ru06:45
КП - Беларусь

Лукашенко попросил Путина, чтобы тот попросил Меркель не вмешиваться в дела Беларуси

КП - Беларусь08:46

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Лукашенко поручил усилить охрану границы и не допускать беспорядков в Белоруссии

Власти Гродно согласились на требования протестующих Госпогранкомитету поручено усилить охрану границы по всему периметру — «в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
Forbes08:23

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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