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РБК
РБК

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии

Коммерсантъ07:27
Комсомольская правда

Лукашенко провел новый разговор с Путиным

Комсомольская правда07:16
Царьград

Почему Лукашенко не стал говорить с Меркель и какова роль Путина: «Ёрничать не нужно»

Царьград08:14
РБК

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РБК07:16
ТАСС

Лукашенко согласовывает с Путиным свои действия в рамках Союзного государства и ОДКБ

ТАСС07:04
RT на русском

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»

RT на русском06:58
Lenta.ru

Лукашенко через Путина обратился к Меркель

Lenta.ru06:45
КП - Беларусь

Лукашенко попросил Путина, чтобы тот попросил Меркель не вмешиваться в дела Беларуси

КП - Беларусь08:46

«Единая Россия» намерена снизить влияние аптечных сетей на рынок

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия намерена закрепить в тексте закона четкое определение аптечной сети и ограничить 20 процентами ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования.
«Единая Россия» намерена снизить влияние аптечных сетей на рынок
Курс делавчера в 03:55
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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