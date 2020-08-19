Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.В источнике
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