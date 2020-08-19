Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко через Путина попросил госпожу Меркель не вмешиваться

Газета.Ru12:31
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РИА Новости10:24
Lenta.ru

Лукашенко через Путина обратился к Меркель

Lenta.ru06:45
РБК

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РБК07:16
ТАСС

Лукашенко согласовывает с Путиным свои действия в рамках Союзного государства и ОДКБ

ТАСС07:04
RT на русском

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»

RT на русском06:58
Комсомольская правда

Лукашенко провел новый разговор с Путиным

Комсомольская правда07:16
КП - Беларусь

Лукашенко попросил Путина, чтобы тот попросил Меркель не вмешиваться в дела Беларуси

КП - Беларусь08:46

Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
2

Компании США потратят $1 трлн на перенос производства из Китая

Эксперты BofA считают, что перенос всего связанного с экспортом производства, которое не предназначено для китайского потребления, из Китая может стоить компаниям $1 трлн в течение пяти лет.
ИА Красная Веснавчера в 11:32
5

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
284