Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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