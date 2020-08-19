Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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