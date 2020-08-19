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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко через Путина попросил госпожу Меркель не вмешиваться

Газета.Ru12:31
РИА Новости

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РИА Новости10:24
RT на русском

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»

RT на русском06:58
РБК

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

РБК07:16
ТАСС

Лукашенко согласовывает с Путиным свои действия в рамках Союзного государства и ОДКБ

ТАСС07:04
Комсомольская правда

Лукашенко провел новый разговор с Путиным

Комсомольская правда07:16
Lenta.ru

Лукашенко через Путина обратился к Меркель

Lenta.ru06:45
КП - Беларусь

Лукашенко попросил Путина, чтобы тот попросил Меркель не вмешиваться в дела Беларуси

КП - Беларусь08:46

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новости09:34
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В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.
РИА Новости14:16
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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