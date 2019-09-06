Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

Отношения России и Республики Беларусь носят братский характер. Однако «старший брат» должен поддерживать младшего в трудную минуту, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту

РИА Новости07:25

Лукашенко потребовал от Москвы «не гнобить и не наклонять» Минск

РБК07:42

Лукашенко потребовал, чтобы Россия «не гнобила и не наклоняла» Белоруссию

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Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

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Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

Известия07:03

Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Газета.Ru06:53

Лукашенко: белорусы не «позволят предать старшего брата», пока Россия их поддерживает и «не наклоняет»

Фонтанка.Ру07:46
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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На дом Памфиловой совершено нападение

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Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
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Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева

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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Политика

Суд Неаполя провел заседание по делу Коршунова

В Посольстве России в Италии сообщили, что в Неполе состоялось заседание суда по делу задержанного по представлению США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
Московский Комсомолец 07:33
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, прокомментировала информацию об освобождении своих сыновей по УДО.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
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Гаджеты

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Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
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В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

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Газета.Ru вчера в 17:28
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Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык

Российская газета 06:14
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Джастин Тимберлейк вернется к работе в кино

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк вернется на экраны.
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Авто

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Возрожденный французский бренд Alpine (принадлежит Renault), автомобили которого регулярно побеждали в раллийных соревнованиях в начале 1970-х годов, представил современный гоночный спорткар на базе серийной модели A110.
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Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
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В ФБК и штабе Навального начались обыски

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Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Происшествия

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу

Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
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Происшествия

В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

РБК 07:13
Происшествия

Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму катера

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Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

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В Татарстан поступили вакцины от гриппа

В службу поступило около 300 тысяч доз вакцины для детей и около 600 тысяч - для взрослых.
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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
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Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Защитника «Ювентуса» Ругани не отпустили в «Зенит» летом

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани мог перейти в петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно, однако переход не состоялся по причине отказа «Юве».
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Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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