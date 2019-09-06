Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

Отношения России и Республики Беларусь носят братский характер. Однако «старший брат» должен поддерживать младшего в трудную минуту, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Лукашенко попросил Россию «не наклонять и не гнобить» Белоруссию

РИА Новости07:25

Лукашенко потребовал от Москвы «не гнобить и не наклонять» Минск

РБК07:42

Лукашенко призвал Россию не «наклонять» Белоруссию

Газета.Ru09:45

Лукашенко потребовал, чтобы Россия «не гнобила и не наклоняла» Белоруссию

Интерфакс07:04

Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Lenta.ru06:57

Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Национальная служба новостей07:19

Александр Лукашенко потребовал от России быть «старшим братом»

Коммерсантъ08:59
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Футбол

«Ростов» проведёт все домашние матчи сезона на «Ростов Арене»

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что «Ростов» не будет в нынешнем сезоне проводить оставшиеся домашние матчи в других городах, все игры состоятся на «Ростов Арене».
Чемпионат 08:47
Политика

Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Политика

Путин поддержал создание в России новой линейки ракет

News.ru 11:49
Экономика

Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами

В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия

Памфилова отказалась от охраны после нападения

Председатель ЦИК Элла Памфилова не собирается просить предоставить ей охранников после ночного нападения на ее дом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:02
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Происшествия

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Общество

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Общество

Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Коммерсантъ 05:58
Политика

Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден

Ранее Украина называла его одним из ключевых свидетелей в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке страны.
Дни.ру вчера в 06:44
Футбол

Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Политика

Путин отказался привлекать военных к строительству «Восточного»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома "Восточный".
Московский Комсомолец 11:56
Кино

Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки

Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.
Телеканал 360° 05:16
Происшествия

«Вам капут»: сотрудница полиции предостерегла московских школьников от митингов

В московскую школу (номер не называется) пришла сотрудница полиции и пригрозила подросткам уголовной ответственностью за участие в митингах.
Дождь 12:05
Кино

В США умерла актриса Кэрол Линли

Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика

В Минэкономразвития ответили на критику Мутко

Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Единоборства

Хабиб: «План на бой с Порье не меняется. Буду валить и бить»

Sport24.ru 11:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
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Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию из Италии топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Транспорт

Ливень с градом затопил Краснодар

Днем в пятницу, 6 сентября в Краснодаре прошел сильный ливень. В отдельных районах города выпал 2-3-сантиметровый град.
Югополис 09:05
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Советский спорт 08:12
Происшествия

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Интерфакс 04:05
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

РИА Новости вчера в 06:31
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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