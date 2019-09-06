Политика
ИзвестияЛукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Отношения России и Республики Беларусь носят братский характер. Однако «старший брат» должен поддерживать младшего в трудную минуту, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Эксперт: Москва не будет платить Белоруссии за слова о «братских народах»
Национальная служба новостей15:22
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Технологии
Siri сможет обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем
Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.
News.ru 09:47
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.
МонаВиста 12:32
Баскетбол
Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru 10:45
Футбол
Шотландия — Россия 1:1 (Перерыв)
Sportmail.ru 14:30
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом
Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».
РБК 10:16
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Хоккей
«Торпедо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче КХЛ
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" победили ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:01
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ 11:37
Единоборства
Хабиб разделся для попадания в вес
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов снял одежду, чтобы попасть в вес перед поединком против американца Дастина Порье, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина
Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости.
REGNUM 15:12
Футбол
Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Чемпионат 07:27
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Политика
Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке
Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
Телеканал 360° 10:32
Экономика
Россиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru вчера в 06:36
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.
Автоновости дня 09:07
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Демократы в американском Конгрессе начали расследование из-за планов Трампа провести саммит G7 на его курорте
Демократы в американском Конгрессе начали расследование из-за планов Дональда Трампа провести саммит G7 на его курорте.
Эхо Москвы 14:31