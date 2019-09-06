Отношения России и Республики Беларусь носят братский характер. Однако «старший брат» должен поддерживать младшего в трудную минуту, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

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