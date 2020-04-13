Коронавирус
Rambler News ServiceЛукашенко попросил Россию помочь Белоруссии скидкой на газ
Россия могла бы снизить цену на поставляемый в Белоруссию газ до $80-90 за тыс. кубометров в качестве помощи республике, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
Авто
Появились изображения нового кроссовера Hyundai Tucson
Премьера нового поколения кроссовера Hyundai Tucson уже не за горами.
Автоновости дня 11:25
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
Шоу-бизнес
Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье
На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
Космос
На сайте NASA появилась любопытная функция
В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.
Что происходит 07:26
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Футбол
Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском 16:54
Здоровье
Китай опасается второй волны пандемии коронавируса
По мнению Вэньхуна, исключить вероятность начала второй волны пандемии можно было бы только при условии, что все мировые державы сумеют справиться со смертоносной заразой до начала осени, что пока выглядит нереалистично, так как наличие коронавируса зафиксировано в том числе в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии, где он только набирает силу.
Журналистская правда 03:35
Общество
Голикова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве
«К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато», - объяснила она, добавив, что ей бы очень хотелось, чтобы «нарастание превратилось в плато».
Свободная Пресса 09:30
Общество
Во Франции продлили запрет на массовые мероприятия до середины июля
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил ограничения, связанные с пандемией коронавируса до 11 мая.
Sport24.ru 16:51
Здоровье
Роспотребнадзор назвал очаги коронавируса в регионах
Очаговая заболеваемость коронавирусом была зафиксирована в Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурге, сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК 13:53
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ 12:24
Здоровье
Названо число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы назвал число лечащихся на дому жителей города с коронавирусом.
Lenta.ru 16:58
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Общество
Испания и Италия начали смягчение карантинного режима
Власти двух европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, приступили к смягчению строгих мер изоляции.
Газета Metro 09:15
Общество
Сафин высказался об эпидемии коронавируса
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:20
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru 04:41
Общество
Власти Москвы не станут запрещать поездки в другие регионы
Столичные власти не планируют запрещать выезд из Москвы в другие регионы.
РБК 17:20
Общество
Власти Калининградской области сообщили, как долго не введут пропуска
Документ, как сообщает в понедельник, 13 апреля 2020 года, пресс-служба правительства будет определять и форму, и порядок получения подтверждающего документа.
Русский Запад 15:51
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Авто
Назван ТОП-10 старых машин, которые и сегодня выглядят свежо
Эксперты составили ТОП-10 подобных концептуальных машин, которые выглядят свежо даже сейчас.
Car.ru 00:57
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Политика
Сандерс поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, отказавшийся от участия в президентской гонке, поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена.
News.ru 15:02