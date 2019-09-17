Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко попросил США урегулировать конфликт в Донбассе

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - приводит информационное агентство БелТА слова белорусского лидера.
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Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:46, Вашингтон
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