Политика
РИА НовостиЛукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
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Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли.
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В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
NewInform 02 октября в 09:27
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РИА Новости 06:19
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Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
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В Саратовской области пациентов на процедуры возили в машине с овощами
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В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
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«Bitcoin будет стоить $35 000». Почему в индустрии все в порядке
По мнению кофаундера биржи EXMO Ивана Петуховского, пока Bitcoin держится ниже ключевых отметок в $10 500-11 000, роста выше $13 800 можно не ждать.
РБК вчера в 06:27
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.
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США вводят новые пошлины на европейские товары
ВТО позволила Вашингтону вводить пошлины до 100% на европейские товары, однако Белый дом пока не планирует в полной мере воспользоваться данной возможностью.
Мир новостей вчера в 08:35
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Политика
На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
RT на русском 08:19
Политика
Посольство США не вернуло документы российским дипломатам и Косачеву
Девяти сотрудникам российского МИДа, которые должны были отправиться в ООН 24 сентября, также до сих пор не вернули паспорта — все документы находятся на рассмотрении в американском посольстве.
Известия 07:34
Кино
«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel
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Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Футбол
«Люди приходят разворовывать бюджетные деньги». Селюк — о поражениях российских клубов в еврокубках
Напомним, обе команды проиграли два стартовых матча еврокубка с одинаковой разницей мячей 1:7.
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Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии
Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик. Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным.
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Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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ФедералПресс вчера в 01:06
Авто
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С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
ФедералПресс 02 октября в 03:28
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Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42