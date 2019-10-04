Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко попросил Зеленского помочь с ракетостроением

Президенты Украины и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на форуме регионов в Житомире. На встрече Лукашенко предупредил Зеленского, что дружба двух стран будет испытывать давление с Запада и с Востока, а также попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия, передает
 БелТА.
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