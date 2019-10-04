с чего всё началось

Президенты Украины и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на форуме регионов в Житомире. На встрече Лукашенко предупредил Зеленского, что дружба двух стран будет испытывать давление с Запада и с Востока, а также попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения.

Политика Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

Экономика Минфин предложил составить список профессий для самозанятых Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.

Здоровье В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.

Здоровье Медики назвали первые симптомы рака печени При поражении печени и развитии злокачественной опухоли первым симптомом является отвращение к еде, в результате чего человек быстро теряет вес.

Хоккей «Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Северстали» Хоккеисты «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Северсталь» из Череповца.

Футбол Дивеев и Магнуссон прошли обследование Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.

Авто Шпионы поделились первыми фотографиями нового Hyundai Tucson Последняя информация появилась из интервью «Какой автомобиль» с Эндрю Туатахи, менеджером по планированию продукции Hyundai, где он называет Tucson «очень интересным визуально».

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Гаджеты Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000 В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.

Политика Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.

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Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.

Политика Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык «Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».

Общество Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.