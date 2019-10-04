с чего всё началось

Президенты Украины и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на форуме регионов в Житомире. На встрече Лукашенко предупредил Зеленского, что дружба двух стран будет испытывать давление с Запада и с Востока, а также попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения.

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Политика Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.

Технологии Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Политика В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех» Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Происшествия Названа причина инцидента со стрельбой в Славянске-на-Кубани В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили причину конфликта со стрельбой, произошедшего утром на одном из городских предприятий Славянска-на-Кубани.

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Авто Начались продажи новой версии Chery Tiggo 4 Как сообщает пресс-служба компании, в России представили новую версию кроссовера Chery Tiggo 4, которая получила название Cosmo.

Авто Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии Накануне компания опубликовала видеотизер третьего поколения пикапа, а премьера Isuzu D-Max состоится уже 19 октября в Таиланде.

Армия и оружие Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.

Здоровье Минздрав потратит на «инфраструктурные преобразования» 50 млрд рублей В Министерстве здравоохранения РФ рассчитывают потратить 50 млрд рублей на программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Шоу-бизнес Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме» Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Гаджеты Xiaomi прокомментировала ситуацию вокруг анонса смартфона Mi Mix 4 Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, объяснив все слухи вокруг так и неанонсированного смартфона Mi Mix 4.