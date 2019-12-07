Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях. Белоруссии не нужны дешевый газ и дешевая нефть.

Лукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам

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