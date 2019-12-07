Политика

Невские НовостиНевские НовостиЛукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях. Белоруссии не нужны дешевый газ и дешевая нефть.
Читать в источнике
Комментировать656
с чего всё началось

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС07:50

Подробнее о событии

Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

РИА Новости10:51

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru08:43

Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России

Life.ru07:47

Лукашенко потребовал у Путина нефть по внутрироссийским ценам

Известия09:38

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

ТАСС07:50

Лукашенко назвал, чего Белоруссия ждет от интеграции с Россией

Московский Комсомолец07:47

Лукашенко на встрече с Путиным назвал подходящие цены на газ и нефть

РБК08:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Коммерсантъ 17:38
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

RT на русском 16:53
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Футбол

Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча

Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура чемпионата России против "Ростова" готовятся к постоянному прессингу со стороны соперника на протяжении всей игры, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 06:29
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Вести.Ru 12:34
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Армия и оружие

Курдские террористы атаковали позиции союзников Турции в Алеппо

ФАН 07:09
Спорт

В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Известия 04 декабря в 12:09
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Происшествия

В Биробиджане начался пожар в торговом центре

RT на русском 12:18
Происшествия

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.
Газета.Ru 11:20
Футбол

ФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата»

Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
Газета Республика Башкортостан 13:55
Происшествия

Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео

Lenta.ru 16:18
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Происшествия

Число жертв расстрела протестующих в Багдаде возросло

REGNUM вчера в 15:28
Политика

Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных

По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
REGNUM 11:33
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Футбол

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Кубань 24 10:37
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:11
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Происшествия

Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

Интерфакс 02:54
Футбол

«Юнайтед» выиграл у «Сити» дерби Манчестера

"Юнайтед" празднует вторую победу подряд в чемпионате Англии. Благодаря успеху в дерби "МЮ" набрал 24 очка и вышел на пятое место в таблице.
Вести.Ru 14:33
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

REGNUM 10:36
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Технологии

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
РИА Новости 04 декабря в 06:19
Музыка

Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире

Афиша Daily 04 декабря в 05:15
Кино

Трейлер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» появился в Сети

Трейлер-кроссовер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» от телеканала The CW появился в Сети.
iReactor 04 декабря в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное