Политика
Невские НовостиЛукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях. Белоруссии не нужны дешевый газ и дешевая нефть.
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с чего всё началось
Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.ТАСС07:50
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